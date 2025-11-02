На Солнце возобновились сильные вспышки

Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на 2 недели. Ночью, около 4 часов по Москве, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому (сильному) классу активности по использующейся в солнечной физике 5-уровневой шкале", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что событие является предвестником длительного всплеска солнечной активности, пик которого придется на неделю с 3 по 9 ноября. На левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.