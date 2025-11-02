Космонавт Крикалёв рассказал, с чего началось участие России в работе на МКС
Член экспедиции, с которой 25 лет назад началось непрерывное пребывание человека на борту МКС, космонавт Сергей Крикалёв дал эксклюзивное интервью RT.
Видео публикует Telegram-канал RT.
«31 октября мы стартовали в составе первой экспедиции. Через два дня мы состыковались со станцией и началось уже непрерывное пребывание человека на борту до настоящего момента. Экспедиция не прерывалась ни на минуту благодаря как раз международному сотрудничеству», — вспоминает космонавт.
Крикалёв подчеркнул, что проект продолжается, несмотря на имеющиеся политические проблемы.
«Мы прилетели туда как первая экспедиция, открыли люки, <...> на станции горело только дежурное освещение, полумрак. Вошли уже на ощупь, знали, где находится выключатель света, включили свет. Многие системы, в том числе системы жизнеобеспечения, в то время ещё не работает. Наша задача была смонтировать некоторые системы или те смонтированные, которые были уже установлены, расконсервировать и запустить. Это действительно была критичная задача, потому что, если мы не запустили некоторые системы жизнеобеспечения, которые были рассчитаны на длительную работу, нам <...> пришлось бы через несколько недель закончить экспедицию и вернуться на Землю», — рассказал собеседник.