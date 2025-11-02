Член экспедиции, с которой 25 лет назад началось непрерывное пребывание человека на борту МКС, космонавт Сергей Крикалёв дал эксклюзивное интервью RT.

Видео публикует Telegram-канал RT.

«31 октября мы стартовали в составе первой экспедиции. Через два дня мы состыковались со станцией и началось уже непрерывное пребывание человека на борту до настоящего момента. Экспедиция не прерывалась ни на минуту благодаря как раз международному сотрудничеству», — вспоминает космонавт.

Крикалёв подчеркнул, что проект продолжается, несмотря на имеющиеся политические проблемы.