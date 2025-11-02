В NASA заявили, что объект 3I/ATLAS показал негравитационное ускорение

В NASA заявили, что объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение
Межзвёздный объект 3I/ATLAS совершил манёвр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения.
Об этом говорится в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.
Уточняется, что радиальное ускорение от Солнца составляет 135 км (9х10-7 а.е.) в день в квадрате, а поперечное ускорение относительно направления на Солнце — 60 км (4х10-7 а.е.) в день в квадрате.
Манёвр был зафиксирован при расстоянии, составляющем 203 млн км.
Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил в своём блоге, что межзвёздный объект 3I/ATLAS движется по странной траектории в Солнечной системе.