В NASA заявили, что объект 3I/ATLAS показал негравитационное ускорение

Межзвёздный объект 3I/ATLAS совершил манёвр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения.

Об этом говорится в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.

Уточняется, что радиальное ускорение от Солнца составляет 135 км (9х10-7 а.е.) в день в квадрате, а поперечное ускорение относительно направления на Солнце — 60 км (4х10-7 а.е.) в день в квадрате.

Манёвр был зафиксирован при расстоянии, составляющем 203 млн км.

Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил в своём блоге, что межзвёздный объект 3I/ATLAS движется по странной траектории в Солнечной системе.