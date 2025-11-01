Космонавт прокомментировал слова Кардашьян о фиктивной высадке американцев на Луну

Ученые, конструкторы не отрицают то, что американцы побывали на Луне, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» российский лётчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

По данным газеты, в последнем эпизоде шоу The Kardashians Ким Кардашьян поддержала популярную конспирологическую теорию о том, что высадка Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну в 1969 году была инсценировкой.

«Все, кто говорят, что американцы не были на Луне, приводят не убедительные факты. Эти люди сами в космосе не были, только по книжкам знают, как там себя ткань ведет, как свет распространяется, сколько звезд там видно», — отметил Лазуткин.

По его мнению, тема инсценировки высадки астронавтов на Луну нередко используется для создания шума, привлечения внимания. Он добавил, что «нормальные ученые, конструкторы в этом [в распространении фейков] не участвуют».

Космонавт резюмировал, что не встречал ни одного человека из космической отрасли, который сказал бы, что американцы не высаживались на Луну.