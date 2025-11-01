Сбой произошел в работе чат-бота на базе ИИ Grok

Сбой в работе чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok произошел в некоторых странах. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 1,4 тыс.). 63% пожаловавшихся пользователей отметили сбой мобильного приложения, у 36% не работает сайт.

Неполадки в работе бота также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Японии и других странах.