Обнаружены одни из самых ранних записей в истории западной музыки

Ученые из Пенсильвании нашли одни из самых ранних записей в истории западной музыки. Об этом сообщает The Guardian.

© The Raab Collection

Находкой оказался пергаментный рукописный лист из католической литургической книги, которую использовали в Западной Европе в 800-х годах. На документе были обнаружены особые символы, напоминающие наброски для стенографии. При этом, они несколько раз появлялись над словом «аллилуйя» (междометие, выражающее восхваление Бога).

Автором открытия стал историк и писатель Натан Рааб, а сам документ долгое время находился в частной коллекции. По мнению Рааба, изначально этот документ был пропущен исследователями или неверно понят, поэтому ему пришлось потратить месяцы на его изучение.

«Это невероятно раннее свидетельство того, что современное использование нотной грамоты находилось на самом заре своего развития, и его открытие является еще одним напоминанием нам, занимающимся историческими открытиями, о том, что иногда эти открытия скрываются у всех на виду», — рассказал Рааб.

Как считает исследователь, документ родом из Германии и предназначался для пасхальных служб. А странные знаки, обнаруженные над словом «аллилуйя», являются инструкцией по повышению и понижению высоты тона голоса для певца.

Отмечается, что в мировой истории существуют и более ранние примеры записи древних музыкальных нот. Например, Гимн Никкалю был вырезан на глиняных табличках где-то между 1400 и 1200 годами до н.э., но исследователи полагают, что открытие Рааба может быть одним из первых документов, который отражает рождение современной западной музыки.