«Частицы-призраки»: ученые добираются до сути космической тайны

Ученые пытаются понять характеристики «частиц-призраков» — нейтрино. Однако из-за их призрачной природы и скорости, близкой к световой, это сделать проблематично, сообщает space.com.

Нейтрино — это едва уловимые частицы, вторые по распространенности во Вселенной после фотонов. Их масса до сих пор остается загадкой. Эти «частицы-призраки» имеют огромное значение для эволюции космоса, возможно, помогая материи преобладать над антиматерией после Большого взрыва.

Обнаружить нейтрино сложно из-за отсутствия массы, заряда и высокой скорости. В 2025 году ученые собрались на конкурсе SPARC, чтобы научиться объяснять сложные исследования широкой аудитории.

Карим Хассинин из Хьюстонского университета разработал новый подход к изучению нейтрино с помощью компьютерного моделирования. Он считает, что понимание взаимодействий нейтрино с материалами — ключ к их изучению.

Благодаря SPARC, Хассинин стремится преодолеть разрыв между наукой и обществом, показывая, как наука формирует наш мир.

Ранее физики из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что нейтринное событие KM3-230213A могло стать первой в истории регистрацией взрыва гипотетической первичной черной дыры. Ученые Александра Клипфель и Дэвид Кайзер считают, что крошечная частица, врезавшаяся в Землю с рекордной энергией в 220 ПэВ (петаэлектронвольт), возникла при исчезновении первичной черной дыры.