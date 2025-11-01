Медицина фараонов оказалась ближе к современной, чем считалось ранее

Ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что современные медицинские практики во многом восходят к достижениям древнеегипетских врачей.

© Naukatv.ru

Профессор Розали Дэвид и доктор Роджер Форшоу, выяснили, как система здравоохранения в Египте функционировала тысячи лет назад, охватывая все слои общества независимо от богатства или социального положения.

Организация и роли в здравоохранении

Авторы исследуют не только болезни, с которыми сталкивались египтяне, но и людей, которые обеспечивали уход. В древнем Египте существовали врачи-консультанты с узкой специализацией и общие практики, лечившие пациентов дома, в общине или в небольших лечебных помещениях при храмах. Медсестры ухаживали за больными, а акушерки, обычно женщины, пользовались огромным уважением, иногда даже большим, чем врачи.

Обучение будущих врачей происходило в храмах: студенты, нередко родственники практикующих врачей, изучали медицинские и религиозные тексты, наблюдали за пациентами и участвовали в подготовке к операциям. Мумии показывают, что больные с хроническими или истощающими болезнями получали постоянный уход, включая физиотерапевтические процедуры, перевязки и массажи. Если требовалось более длительное лечение, пациентов размещали в кельях при храмах, например, в храме Дендеры, где за ними наблюдали жрецы-врачи.

Оплата могла быть разной: пищей, подношениями храму, либо государство обеспечивало помощь определенным категориям населения, напоминая современное государственное здравоохранение.

«Эта система была доступна почти всем, что делает ее уникальной для древнего мира», — подчеркивает профессор Дэвид

Методы лечения и лекарства

Древнеегипетские врачи сочетали рациональные методы и магические практики. Среди рациональных подходов — перевязки при переломах, паллиативная помощь неизлечимо больным, использование лекарственных трав и масел. Например, масло баланита из плодов пустынного финика применялось против шистосомоза — паразитарного заболевания, лечение которого сохранялось в медицинской практике даже XX века.

Иррациональные методы, такие как заклинания и магия, использовались в случаях психических расстройств или когда невозможно было выявить причину болезни.

«Хотя наказания могли быть суровыми, представление о том, что Древний Египет был жестоким местом, ошибочно», — отмечает профессор Дэвид.

Роль медицинских папирусов

Основная информация о древнеегипетской медицине нашли в медицинских папирусах, дошедших до нас из разных частей страны. Известны всего 12 таких документов, возраст некоторых превышает 3 000 лет. В них детально описаны болезни, диагностика, хирургические вмешательства, траволечение и магические методы. Ученые уверены, что многие папирусы еще ждут своего открытия при археологических раскопках или могут быть идентифицированы в современных коллекциях библиотек при помощи новых технологий и искусственного интеллекта.

Профессор Дэвид отмечает, что пик развития здравоохранения пришелся на экономически успешное Новое царство (1550–1069 гг. до н. э.) и греко-римский период, начиная с I века н. э., хотя система существовала как минимум с 3000 г. до н. э.

Наследие египетской медицины

Ученые отмечают, что нашли прямую связь между практикой древнеегипетских врачей и европейской, арабской и древнегреческой медициной.

«Мы рады, что наша работа теперь доступна широкой публике, медикам и любителям египтологии. Она показывает значительный вклад древнеегипетской медицины в современные системы здравоохранения», — говорит профессор Дэвид.

Египтяне верили в загробную жизнь без старения и болезней, но путь туда был строгим. Это отражало хорошо организованное общество, где забота о здоровье граждан была приоритетом, что выделяло Египет среди цивилизаций того времени. Их опыт демонстрирует, что медицинские знания, социальная ответственность и уважение к пациентам существовали в Египте задолго до появления современных государств.