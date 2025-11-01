Чем грозит разрушение в Тихом океане гигантской тектонической плиты

В недрах Тихого океана группа американских ученых обнаружила признаки разрушения тектонической плиты. В некоторых СМИ это явление уже назвали геологической драмой планетарного масштаба. Более того, вероятно, этот процесс может стать предвестником конца для одной из древнейших структур земной коры.

Прокомментировать сообщение "РГ" попросила заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктора физико-математических наук Алексея Завьялова.

Алексей Дмитриевич, действительно в недрах Тихого океана разворачивается что-то чрезвычайно опасное или это очередная страшилка журналистов?

Алексей Завьялов: Прежде всего давайте разберемся, о чем собственно идет речь. Американские геологи изучали зону субдукции Каскадия, которая находится у побережья острова Ванкувер. Здесь встречаются четыре тектонические плиты - Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Северо-Американская.

За зоной субсидии Каскадия ученые наблюдают давно. О том, что плиты наплывают друг на друга и частично разрушаются, тоже хорошо известно. Это естественный процесс. Почему сейчас это явление привлекло такое внимание, а тем более, почему в связи с разрушением именно плиты Эксплорер появились такие катастрофические сценарии, мне трудно сказать.

Там интересно другое. Дело в том, что зона Каскадия, по сути, является сейсмической брешью. О чем речь? По всем признакам этой зоны, по ее строению здесь должны происходить сильные землетрясения магнитудой более 7. А что мы видим? Как минимум 120 лет, а именно столько ведутся систематические наблюдения за землетрясениями, ничего подобного не происходило.

Вывод? Раз такая потенциально опасная зона столько лет молчит, значит, в ней накапливается энергия, и надо ждать мощного подземного удара. Когда? Это другой разговор.

Кстати, примерно по такому сценарию происходило недавнее сильное землетрясение на Камчатке магнитудой 8.7. Когда наш известный сейсмолог, академик Федотов предсказывал его высокую вероятность, он ссылался как раз на сейсмическую брешь. Последнее сильное землетрясение на Камчатке было в 1952 году. То есть недра более 70 лет готовились к удару, накапливая энергию.