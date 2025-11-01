Ученые из Японии открыли новый вид медуз

Студенты Университета Тохоку обнаружили новый вид ядовитых физалий — Physalia mikazuki — на северо-востоке Японии. Это открытие указывает на влияние потепления прибрежных вод и изменения течений на распространение морских организмов, сообщает журнал Frontiers in Marine Science.

Ёсики Очиай нашел уникальную медузу в заливе Сендай и привез ее в лабораторию. Профессор Шерил Эймс назвала вид в честь самурая Датэ Масамунэ. Чаникарн Йонгстар описал его уникальные структуры тела, сравнивая с древними описаниями медуз.

Анализ ДНК подтвердил, что Physalia mikazuki отличается от других видов этого рода. Мухаммад Иззат Нуграха смоделировал перемещение медуз и обнаружил, что теплая вода течения Куросио могла перенести их в залив Сендай. Это первое наблюдение физалий так далеко на севере. Открытие подчеркивает важность мониторинга прибрежных зон для безопасности отдыхающих и углубления понимания экологии.

