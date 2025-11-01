Первое в мире грузовое судно на солнечной энергии спущено на воду

Нидерландская компания Wattlab установила первую в мире полноценную солнечную энергетическую систему на морском грузовом судне, сделав значительный шаг к экологически устойчивому судоходству.

Речь идет о MV Vertom Tula, грузовом судне с возможностью перевоза 7 280 тонн.

Солнечная энергия теперь на кораблях

Монтаж системы прошел в порту Харлингена и занял всего один день благодаря модульной конструкции. Система включает 44 солнечные панели Flatrack, которые суммарно вырабатывают около 79 киловатт пиковой мощности. Этого достаточно, чтобы обеспечить около 20-30 % электроэнергии для всех систем на борту, не связанных с двигателем: освещение кают и рабочих помещений, работу навигационных приборов, кондиционеров и других бытовых устройств.

«Мы благодарны Vertom за доверие и сотрудничество на протяжении трех лет», — подчеркнул Бо Салет, генеральный директор и соучредитель Wattlab.

Система разрабатывалась и тестировалась в прибрежных условиях на протяжении нескольких месяцев. Flatrack производятся на новом заводе компании и имеют конструкцию, позволяющую быстро устанавливать и демонтировать панели с помощью стандартных контейнерных креплений. Если потребуется освободить место для грузов, экипаж сможет аккуратно сложить все панели на площади примерно 15 квадратных метров.

Надежность и проверка эффективности

В ходе двух пилотных проектов на протяжении трех лет системы демонстрировали высокую устойчивость даже в сложных морских условиях.

«Результаты показали, что панели сохраняют как электрическую производительность, так и структурную целостность», — отметил Томас ван Мееркерк, менеджер по развитию бизнеса Vertom.

Подтверждение надежности поступило от Нидерландской организации прикладных научных исследований TNO.

Салет добавил, что Solar Flatrack не только снижают расход топлива и выбросы CO₂, но и обеспечивают экономическую отдачу. Даже в суровых условиях морских перевозок система способна работать стабильно, что делает ее перспективным решением для морской и прибрежной логистики.

Простота эксплуатации и минимальный уход

Одним из ключевых преимуществ панелей является возможность оставлять их на крышках люков во время погрузочно-разгрузочных работ. Изначально экипаж был настроен скептически, опасаясь дополнительной работы, но вскоре убедился в простоте установки и эксплуатации. Панели практически не требуют обслуживания и не образуют соляного налета, так как вода легко стекает с их поверхности, что особенно важно в морских условиях.

Компании уверены, что технология станет важным инструментом для снижения углеродного следа каботажных и прибрежных перевозок. Судно служит доказательством того, что солнечная энергия может использоваться не только на суше, но и в морской логистике, обеспечивая стабильное электроснабжение, сокращение топлива и снижение выбросов.

По словам разработчиков, успех проекта станет стимулом для перехода судоходной отрасли к устойчивому будущему, где солнечная энергия станет обычным элементом судовой инфраструктуры.