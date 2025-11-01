Межзвездная комета 3I/ATLAS показала уникальный рост яркости

Межзвездная комета, прилетевшая к нам из-за пределов Солнечной системы, прошла вблизи Солнца и при этом резко и сильно вспыхнула — ученых удивила эта внезапная активность.

© Телеканал «Наука»

Новую гостью нашей солнечной системы впервые заметили 1 июля 2025 года; ей присвоили официальное обозначение 3I/ATLAS. Это лишь третий когда-либо зарегистрированный межзвездный объект, и расчеты показывали, что ее путь пройдет близко от Солнца, но не приведет к падению в звезду.

Когда объект приблизился к перигелию (ближайшей к Солнцу точке орбиты), светило почти полностью закрыло его для наземных телескопов. Астрономы переключили наблюдения на космические солнечные обсерватории — SOHO, STEREO-A и GOES-19 — чтобы продолжать слежение.

В статье, размещенной на сервере препринтов arXiv, исследователи подтвердили: по мере приближения к Солнцу яркость кометы увеличивалась резко и с ускорением.

Самый резкий рост яркости

Такая сверхбыстрая вспышка яркости была более экстремальной, чем у всех наблюдавшихся ранее у комет. Обычно эти ледяные тела постепенно увеличивают блеск по мере нагрева. Еще одним неожиданным наблюдением было то, что комета выглядела синей — тогда как кометы обычно кажутся красноватыми из‑за света, отражаемого пылью.

«Наш предварительный анализ данных указывает на то, что комета, вероятно, выйдет из сближения значительно ярче, чем вошла», — пишут авторы работы.

Причины необычного поведения пока неясны, однако авторы предлагают несколько объяснений. Первое — всплеск яркости мог быть вызван мощным выбросом газа с кометы. Это согласуется с наблюдаемой синей окраской: газовая эмиссия (например, свечение молекул углерода при нагреве) дает синий оттенок и может заглушать отражение пыли.

Второе объяснение связано с уникальным составом 3I/ATLAS. Исследователи обнаружили, что ее химический состав отличается от состава комет Солнечной системы: больше углекислого газа, более летучие льды (что может объяснять газовые взрывы) и необычные металлы.

Окончательных ответов пока нет, но появится возможность дальнейшего изучения. По мере удаления кометы от Солнца на нее снова смогут нацелиться земные телескопы для более детальных наблюдений.