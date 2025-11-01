Представлен смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

Компания Bigme представила смартфон с экраном на электронных чернилах — Hibreak S. В отличие от большинства устройств с E-Ink-дисплеями, новинка позиционируется именно как смартфон, а не электронная книга: встроенный 4G-модуль предназначен не только для передачи данных, но и для совершения голосовых вызовов, сообщает GSMArena.

© Bigme

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 и выпускается в двух версиях: с монохромным экраном E-Ink диагональю 5,84 дюйма и разрешением 1440х720 пикселей, а также с цветным дисплеем Kaleido 3 того же размера с разрешением 720х360 пикселей при отображении цвета.

Новинка получила аккумулятор емкостью 3300 мАч, однако информации о поддержке быстрой зарядки нет. Из коммуникационных модулей предусмотрены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и GPS. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, тогда как фронтальная — 5 Мп.

Габариты корпуса составляют 154 × 76,8 × 8,6 мм, масса — 170 граммов. Смартфон поставляется с предустановленным Google Play.

Стоимость Bigme Hibreak S с монохромным экраном составляет $249 (около 20,1 тыс. руб.), а версия с цветным дисплеем обойдется в $279 (около 22,6 тыс. руб.).