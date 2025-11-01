В Румынии обнаружили развалины римской колонии

Археологи Национального музея объединения в румынском городе Алба-Юлия (уезд Алба) раскопали развалины древней римской колонии Аурелия Апуленсис. Об этом сообщил портал g4media.ro.

По его данным, развалины колонии были обнаружены в черте города во время подготовки территории под строительство автобусного парка. По словам археолога Раду Ота, этот объект "представляет всемирную ценность" и является одним из крупнейших в Европе. Отмечается, что в месте раскопок ученым удалось обнаружить остатки домов и улиц.

Колония Аурелия Апуленсис была основана примерно в 107-108 годах нашей эры во время правления императора Траяна. Колония считалась крупным центром римской Дакии и одно время была столицей региона.