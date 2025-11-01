Xiaomi выпустила умный дверной замок с разблокировкой по лицу

Xiaomi представила умный дверной замок Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition с двумя камерами безопасности. Об этом сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Если базовая версия Smart Door Lock 4 Pro оснащалась одной 2-мегапиксельной камерой с углом обзора 152 градуса, новая модификация получила основную 3-мегапиксельную камеру с углом 160 градусов и дополнительную на 2 Мп с углом 128 градусов. Такое сочетание обеспечивает более широкий охват и улучшенное качество изображения.

Замок сохраняет фирменный набор из 12 способов разблокировки, включая распознавание лиц на базе ИИ, сканирование вен ладони, отпечатки пальцев, NFC, Bluetooth и традиционные пароли. Также предусмотрен физический ключ для аварийных ситуаций.

На внутренней панели устройства размещён 3,97-дюймовый дисплей, позволяющий видеть посетителей до открытия двери. Поддержка Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает трансляцию видео в реальном времени через приложение Xiaomi Home, а также рассылку уведомлений о подозрительных действиях и возможность удаленного управления замком.

В новой версии улучшена автономность: замок использует комбинированную систему питания — встроенный аккумулятор емкостью 6870 мАч и четыре AA-батарейки, что обеспечивает до шести месяцев работы без подзарядки.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition оценили в 2899 юаней (около 32,8 тыс. руб.). Появится ли замок за пределами Китая, не уточняется.