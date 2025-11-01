Производитель консолей Ayaneo показал свой игровой смартфон

Компания Ayaneo, известная своими портативными игровыми консолями, впервые показала дизайн собственного смартфона — Ayaneo Phone. В июле производитель подтвердил намерение выйти на рынок мобильных устройств, пообещав создать «самый игровой смартфон» и намекнув на использование формфактора слайдера, сообщает MT.Today.

© Ayaneo

На опубликованном изображении видно, что устройство получит плоскую заднюю панель, двойную камеру без выступов и металлическую рамку с видимыми разделителями для антенны. На боковой грани заметны дополнительные элементы, которые могут быть игровыми триггерами либо частью механизма слайдера.

Смартфон войдет в серию Ayaneo Remake, в рамках которой компания совмещает ретро-эстетику с современными комплектующими. Какой именно классический дизайн лег в основу Ayaneo Phone, пока не уточняется. Ранее предполагалось, что устройство может стать идейным наследником Sony Ericsson Xperia Play — гибрида смартфона и игровой консоли.

Технические характеристики, сроки презентации и начала продаж Ayaneo Phone компания пока не раскрываются.