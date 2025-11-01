Вышла максимально урезанная версия Windows

Энтузиаст под ником Xeno сумел уменьшить размер операционной системы Windows 7 (x86) до всего 69 МБ. Экспериментальная версия, по его словам, представляет собой «доказательство концепции», а не полноценную ОС, пригодную для повседневного использования, сообщает ITHome.

Как пояснил автор проекта, большинство системных компонентов было удалено, из-за чего сборка не способна запускать практически ни одно приложение. На опубликованных скриншотах видно, что система действительно загружается, однако для работы даже базовых программ пользователям потребуется вручную добавить недостающие файлы.

Xeno с иронией отметил, что при этом в урезанной версии сохранилась функция проверки подлинности Windows — система по-прежнему сообщает, что «копия Windows не является подлинной».

Несмотря на ограниченные возможности, проект вызвал интерес в сообществе X. Пользователи предлагают развить идею и создать облегченную, но функциональную версию Windows 7 — в частности, для запуска старых игр. Сам Xeno допустил, что может выпустить улучшенную сборку в будущем и даже провести аналогичный эксперимент с Windows 11.

Установочный пакет содержит всего 295 файлов, включая около десяти логов. По оценке энтузиаста, теоретически размер системы можно уменьшить еще больше.