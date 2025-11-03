Мессенджер WhatsApp* ввел вход через электронную почту для россиян

Мессенджер WhatsApp* внедрил функцию привязки электронной почты для авторизации и восстановления доступа к аккаунту. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Telegram-канале «Код Дурова».

© Вечерняя Москва

Уведомление стало появляться у российских пользователей в интерфейсе приложения над списком чатов.

Функция должна решить проблему со входом в аккаунт в условиях ограничения доступа к SMS и звонкам. К таким же нововведениям пришлось прибегнуть и мессенджеру Telegram, уточнили в публикации.

22 октября Роскомнадзор сообщил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия злоумышленникам. Так в ведомстве прокомментировали публикации о перебоях в работе сервисов в южных регионах России.

Означают ли эти ограничения, что вскоре Telegram и WhatsApp* могут быть заблокированы в России, а также с чем связаны проблемы с получением СМС и звонков, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом по кибербезопасности Алексеем Лукацким.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.