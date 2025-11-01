Активный центр полностью вышел на видимую сторону Солнца

Активный центр, вспышки из которого уже на следующей неделе могут начать влиять на Землю, полностью вышел на видимую сторону Солнца.

© ESA/NASA

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Активная область 4246 полностью вышла на обращенную к Земле сторону Солнца <…> вслед за "королевой бала" выходит вторая гигантская область", - говорится в сообщении.

Уже на следующей неделе вспышки из этой области могут начать влиять на Землю.

Ранее в лаборатории отмечали, что активная область 4246 в одиночку обеспечила почти десятикратный рост активности в середине октября, а позже произвела несколько вспышек высшего балла Х на обратной стороне Солнца.