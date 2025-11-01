Названы лучшие мощные ноутбуки для работы

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти производительных ноутбуков для работы, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.

© Apple

Открывает список Lunnen Outer 16 за 54 тыс. руб. Суббренд «Яндекса» предлагает 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2K и частотой 120 Гц, процессор Intel Core i7-13620H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук подойдет для офисной работы, программирования и базовой обработки фото и видео. Среди особенностей отмечают наличие сканера отпечатков пальцев, четырех динамиков, улучшенной системы охлаждения и веб-камеры со шторкой.

Следом идет Xiaomi RedmiBook 14 (2025), выделяющийся легким и тонким корпусом с показателями 1,34 кг и 15,9 мм соответственно, IPS-экраном на 14 дюймов с 2,8K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит, процессором Intel Ultra 5 220H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Аккумулятор ноутбука выдерживает до 13 часов работы, а быстрая зарядка мощностью 100 Вт позволяет восполнить запас энергии за короткое время. Среди прочих особенностей указывают сканер отпечатков, стереодинамики Dolby Atmos и HD-камеру. В России эта модель предлагается за 65,3 тыс. руб.

Третье место досталось Huawei MateBook 14 (2024) за 71,3 тыс. руб., который может похвастаться сенсорным OLED-дисплеем на 14,2 дюйма с разрешением 2,8K, частотой 120 Гц, процессором Intel Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Модель работает до 19 часов от зарядки и выделяется качественным звуком и ИИ-камерой.

В топ также вошли Honor MagicBook Pro 16 (2024) и MacBook Air 13 (M4) за 88,4 и 92,1 тыс. руб. соответственно.