Названы лучшие мощные ноутбуки для работы

Названы лучшие и мощные ноутбуки для работы
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти производительных ноутбуков для работы, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.
Открывает список Lunnen Outer 16 за 54 тыс. руб. Суббренд «Яндекса» предлагает 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2K и частотой 120 Гц, процессор Intel Core i7-13620H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук подойдет для офисной работы, программирования и базовой обработки фото и видео. Среди особенностей отмечают наличие сканера отпечатков пальцев, четырех динамиков, улучшенной системы охлаждения и веб-камеры со шторкой.
Следом идет Xiaomi RedmiBook 14 (2025), выделяющийся легким и тонким корпусом с показателями 1,34 кг и 15,9 мм соответственно, IPS-экраном на 14 дюймов с 2,8K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит, процессором Intel Ultra 5 220H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Аккумулятор ноутбука выдерживает до 13 часов работы, а быстрая зарядка мощностью 100 Вт позволяет восполнить запас энергии за короткое время. Среди прочих особенностей указывают сканер отпечатков, стереодинамики Dolby Atmos и HD-камеру. В России эта модель предлагается за 65,3 тыс. руб.
Третье место досталось Huawei MateBook 14 (2024) за 71,3 тыс. руб., который может похвастаться сенсорным OLED-дисплеем на 14,2 дюйма с разрешением 2,8K, частотой 120 Гц, процессором Intel Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Модель работает до 19 часов от зарядки и выделяется качественным звуком и ИИ-камерой.
В топ также вошли Honor MagicBook Pro 16 (2024) и MacBook Air 13 (M4) за 88,4 и 92,1 тыс. руб. соответственно.