Ученый поделился подробностями об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS и его траектория не представляют собой ничего необычного. Об этом заявил aif.ru старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил в своем блоге, что астероид 3I/ATLAS выбрал необычную траекторию для выполнения маневра Оберта. Специалист подчеркнул, что наблюдение за ним с Земли в этот момент невозможно, и задался вопросом, был ли выбран такой путь космическим объектом по замыслу внеземного разума. Ученый ранее высказывал предположение, что 3I/ATLAS может являться инопланетным кораблем.

По словам Сурдина, открытие данного межзвездного объекта — позитивный шаг, однако, как уточнил собеседник издания, «ничего необычного ни в самом 3I/ATLAS, ни в его траектории нет».

Сурдин сообщил, что Леб является человеком, который предлагает «много чего яркого и несбыточного». По мнению старшего научного сотрудника, Леб — достойный специалист, «но любит пиариться».

Сурдин напомнил, что объект 3I/ATLAS открыл 1 июля автоматический телескоп-робот ATLAS. Происхождение объекта неизвестно, так как в Галактике миллиарды звезд с планетами, кометами и астероидами. Некоторые из них теряют связь с Солнечной системой и могут летать по Галактике, иногда залетая к нам. Собеседник отметил, что 3I/ATLAS движется со скоростью 70 километров в секунду, и его невозможно догнать.