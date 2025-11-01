Ученый заявил о возможном советском происхождении «инопланетного зонда»

Астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что вращающийся вокруг Земли «инопланетный зонд», обнаруженный три месяца назад и получивший обозначение 2025 PN7, может оказаться остатком советского летательного аппарата «Зонд-1».

© JPL/NASA

По его словам, при сравнении наклона 2025 PN7 во время запуска «Зонда-1» с наклоном космического аппарата получается 2,44 и 3,42 градуса соответственно, разница между которыми не сильно велика.

«В заключение можно сказать, что 2025 PN7, возможно, является разгонным блоком «Блок-Л» неудавшейся советской миссии «Зонд-1» к Венере, хотя это должно быть подтверждено спектроскопическим анализом объекта», — отметил Леб.

Ранее он заявил о наличии вопросов к траектории межзвёздного объекта 3I/ATLAS.

Также сообщалось, что учёные определили место падения фрагментов замеченного над Москвой метеорита.