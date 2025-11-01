Маск рассказал о запрете администрации Байдена спасать астронавтов с МКС

Американский предприниматель, миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы запретила ему спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года. Об этом он высказался на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана, его слова приводит ТАСС.

Маск уточнил, что инструкции не предпринимать никаких попыток спасения до выборов поступили из Белого дома. Роган допустил, что администрация Байдена могла запретить миллиардеру провести операцию спасения, поскольку это стало бы плохим политическим шагом.

«Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов», — ответил на это Маск.

Ранее Маск сообщил, что застрявшие на МКС астронавты могли вернуться на Землю полгода назад. Однако администрация Байдена отказалась предоставить разрешение на это.