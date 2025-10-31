Хакеры получили доступ к базе данных стратегических предприятий Украины

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных страховых фирм страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что KillNet и Beregini взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины. В результате хакеры получили доступ к данным более семи миллионов клиентов.

По словам представителя KillNet, помимо данных на физлиц материалы содержали массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь» вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников. Хакер отметил, что после завершения СВО все сведения будут использованы «для идентификации личности потенциально связанных с украинскими радикалами и дальнейшего заведения уголовных дел на нацистов, агентурную сеть ГУР, СБУ и тех, кто служил в рядах ВСУ, а также распространял пронацистскую агитацию в сети».

Известно, что в результате взлома страховых компаний Украины KillNet и Beregini получили свыше десяти миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, грин-карты, страховые договора на недвижимость, автомобили, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба.