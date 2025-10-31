Ученые раскрыли тайну зеленой мумии, захороненной в Италии столетия назад

© Вечерняя Москва

Ученые раскрыли причину необычного изумрудного оттенка у скелета подростка, похороненного в Италии несколько столетий назад. Специалисты сообщили, что ключевую роль сыграл медный гроб, в котором находился мальчик.

По версии исследователей, такой цвет мумия приобрела благодаря антимикробным свойствам металла, способствовавшим сохранению мягких и твердых тканей. Эксперты пояснили, что кислоты, выделявшиеся из тела, вступили в реакцию с медью, образовав продукты коррозии, которые взаимодействовали с костями. Со временем ионы меди заменили кальций в скелете, укрепив его структуру и придав костям характерный зеленый оттенок.

Подросток, умерший в возрасте 12–14 лет, был впервые обнаружен в подвале старинной виллы в Болонье в 1987 году. Как отметили специалисты, мумия сохранилась почти полностью, за исключением ступней, а кожа и кости приобрели бледно-зеленый налет, аналогичный тому, что появляется на медных и бронзовых статуях.

По словам Аннамарии Алабисо из Римского университета Тор Вергата, радиоуглеродный анализ показал, что подросток умер между 1617 и 1814 годами. Она подчеркнула, что изучение такого взаимодействия металлов и тканей полностью меняет представления о роли тяжелых металлов в консервации, передает New Scientist.

