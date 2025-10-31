Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" отправила в космос 3 космонавтов из КНР

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала с орбитальной станции "Тяньгун", чтобы доставить в космос космический корабль "Шэньчжоу-21" с тремя китайскими космонавтами и четырьмя мышами.

Командиром экипажа стал Чжан Лу, также в корабле бортинженер У Фэй и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан. Для Лу полет стал вторым, для Фэя и Хунчжана первым. Из четырех мышей две являются самцами и две самками.

Экипаж организует 27 экспериментов в космосе.