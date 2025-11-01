Российские ученые разгадали тайну упавшего в 1864 году метеорита

В коллекции метеоритов РАН хранится редкий образец метеорита Orgueil (CI), упавшего во Франции в 1864 году, и ученые впервые нашли в нем то, чего до них не находил ни один специалист, изучавший этот камень с неба. Речь идет о минерале аммония. А обнаружили его, как сообщили в Минобрнауки России, сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ) и Санкт-Петербургского университета.

© mk.ru

Речь идет о никелиевом буссенготите, содержащем аммоний, который впервые обнаружили в метеорите ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Mineralogist».

– Что за метеорит открыл вам свою тайну? – задаю я вопрос одному из авторов работы, ведущему научному сотруднику лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, доктору геолого-минералогических наук Марине Ивановой.

– Этот метеорит, Orgueil (CI), был обнаружен в 1864 году во Франции. Он относится к редчайшим метеоритам, которые обнаружены при наблюдаемом падении. Это примитивный тип углистого хондрита – CI, имеющий химический состав, похожий на солнечный.

– И много там оказалось аммонийного материала никелиевого буссенготита?

– Буквально микронные количества! Их удалось рассмотреть только благодаря новейшей технике, которая есть у наших питерских коллег. Минерал представляет собой водный сульфат металла и аммония, относящийся к семейству так называемых солей Туттона.

– Какое значения для науки имеет его открытие?

– Обычно мы исследуем метеориты с помощью электрозондового анализа. Другими словами, это электронный пучок высокой энергии, который генерирует рентгеновское излучение, по интенсивности которого определяется концентрация вещества. Длины волн этого излучения характерны для определённых химических элементов. Такие минералы, которые содержат воду и аммоний, могут разрушаться от этих высоких энергий, и мы из-за этого можем не определить точно истинный состав соединения в лаборатории, в ходе научных исследований. Благодаря тому, что нам сейчас удалось обнаружить буссенготит, мы поняли, что нужно усовершенствовать методику исследования материала на микроуровне, комбинируя неразрушающие состав и структуру методы с электроннозондовым анализом.

– Как именно?

– К примеру, прежде чем переходить к углубленному анализу, к шлифам (тонким прозрачным срезам породы. - Авт.), надо сначала проводить изучение определенных минералов и включений, по-возможности, извлекая их из породы, а затем приступать к изучению шлифов с помощью электроннозондовых анализов.

– А как могли в космосе образоваться метеориты с подобным включением аммония?

– Вероятно, аммоний попал на родительский астероид благодаря его переносу веществом, содержащим водяной лед и аммоний. При дальнейших процессах на астероиде образовался такой минерал, который попал вместе с метеоритом к нам в руки.