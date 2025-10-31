Область с мощными вспышками на Солнце развернется к Земле

Активная область 4 246, из-за которой появились вспышки высшего балла на обратной стороне Солнца, начала выходить к Земле. Выбросы материи и энергии из нее направятся к планете через 3-4 дня, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© xras.ru

"Активная область 4 246, в одиночку обеспечившая почти 10-кратный рост активности в середине октября, а впоследствии произведшая несколько вспышек высшего балла X уже на обратной стороне Солнца, спустя две недели возвращается к Земле", – отметили ученые.

Они подчеркнули, что пока над краем солнечного диска заметны вершины магнитных петель, высота которых достигает 100-200 тысяч километров. По словам экспертов, 1 ноября вся данная область Солнца выйдет из-за края, и в поле зрения появятся сами пятна.

Согласно данным ученых, всю выходящую к Земле часть покрывают активные области. Накануне крупные выбросы с обратной стороны фиксировались в районе экватора. После выхода в зону видимости область 4 246 получит новый номер.

Ранее специалисты заявляли, что геомагнитная обстановка на Земле начала оживляться после серии "мертвых дней". На обращенной к планете стороне Солнца несколько дней фиксировалась довольно большая корональная дыра.

Геомагнитные индексы вплотную приблизились к уровню Kp=4, при превышении которого магнитосфера будет возмущенной.