Apple вновь отложила запуск давно представленной функции

Компания Apple перенесла запуск улучшенной версии голосового ассистента Siri на следующий год. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу компании Тима Кука, отметившего, что релиз состоится в 2026 году, без уточнения точных сроков.

© Газета.Ru

Ранее в Apple заявляли, что ведут масштабную переработку Siri, чтобы сделать ее более «умной» и функциональной. Судя по всему, интеграция новых возможностей займет больше времени, чем предполагалось.

По данным компании, обновленная Siri получит глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять сложные команды, включая расширенное понимание личного контекста пользователя, анализ содержимого на экране устройства, добавление товаров в списки покупок, отправку сообщений и управление медиаконтентом.

Apple находится под давлением конкурентов — таких как Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT) и Amazon (Alexa), — которые уже активно внедряют нейросетевые функции в свои сервисы. В этой связи от следующего поколения Siri ожидают не просто обновления интерфейса, а полноценного перехода к ИИ-ассистенту нового уровня.

ИИ-функции Siri были представлены еще летом 2024 года, однако релиз обновленного голосового ассистента до сих пор так и не состоялся.