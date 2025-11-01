Начались продажи сверхтонкого смартфона Motorola X70 Air

Компания Motorola представила moto X70 Air — первый смартфон новой серии Air, который стал самым тонким устройством бренда.

© Motorola

Толщина корпуса составляет всего 5,99 мм, а вес — 159 граммов. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4500 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а металлический корпус имеет защиту IP68/IP69 и соответствует военным стандартам прочности.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 7 Gen 4, поддерживаемый 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Для охлаждения используется 3D-камера испарения (Vapor Chamber). Смартфон работает на Android 16.

Основная камера включает два сенсора по 50 Мп (широкоугольный и ультраширокий), фронтальная камера также 50 Мп. Поддерживается запись видео в формате 4K@30fps.

Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч поддерживает 68-ваттную быструю зарядку и 15-ваттную беспроводную.

В Китае moto X70 Air доступен в цветах Gadget Gray, Lily Pad и Bronze. Цена версии с 12/256 ГБ составляет $365, а модели с 12/512 ГБ — $407. Продажи стартуют 31 октября.