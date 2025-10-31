Microsoft сломала диспетчер задач последним обновлением Windows

После установки обновления Windows 11 KB5067036 пользователи столкнулись с новой ошибкой, из-за которой диспетчер задач запускается повторно при каждом его закрытии. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Отмечается, что сбой проявляется примерно в 30% случаев. При попытке закрыть диспетчер задач система вместо завершения процесса создает новый экземпляр программы. При повторных попытках дублирование продолжается, что приводит к росту фонового потребления оперативной памяти.

Каждый запущенный экземпляр диспетчера задач использует около 20–25 МБ ОЗУ. В ходе эксперимента Windows Latest удалось довести число активных процессов до 100, что увеличило использование памяти примерно на 2 ГБ.

До официального исправления пользователям рекомендуется не закрывать окно стандартным способом, а завершать процесс через сам диспетчер задач на вкладке «Подробности». Альтернативный способ — использование командной строки с командой: «taskkill /im taskmgr.exe /f».

Корпорация Microsoft пока не прокомментировала проблему и не сообщила, когда планируется выпуск исправления.