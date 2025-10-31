Хакеры взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины, получив доступ к данным более семи миллионов клиентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В KillNet отметили, что операция по взлому украинских фирм велась больше недели. По ее итогам хакеры получили свыше десяти миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, грин-карты, страховые договора на недвижимость, автомобили, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба.

Представитель KillNet добавил, что под атаку попали такие страховые фирмы, как «Арсенал Страхование», «ТАС Страхование», «ОРАНТА Страхование», «Первое Страхование», «Гардиан Страхование» и «Эталон Страхование».