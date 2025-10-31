Два космических катаклизма подтвердили смелое предсказание Эйнштейна

Предсказание Альберта Эйнштейна, сделанное более века назад, получило новое подтверждение благодаря наблюдениям за двумя редкими космическими катастрофами. В конце 2024 года приборы проекта LIGO-Virgo-KAGRA зарегистрировали сразу два мощнейших слияния чёрных дыр. Эти события произошли всего с разницей в месяц и стали одними из самых экстремальных во всей истории астрономических наблюдений.

© Российская Газета

Сигналы, полученные из глубин космоса, представляют собой гравитационные волны - тончайшие колебания пространства и времени. Их существование Эйнштейн описал в 1916 году в рамках общей теории относительности, но при жизни не мог увидеть доказательств. Первые прямые наблюдения таких волн удалось получить лишь в 2015 году, однако нынешние данные отличаются беспрецедентной точностью.

Первое столкновение, зарегистрированное 11 октября и обозначенное как GW241011, произошло примерно в 700 миллионах световых лет от Земли. Там сошлись две чёрные дыры массой в шесть и двадцать солнечных масс, причём крупная оказалась одной из самых быстро вращающихся среди известных. Второе событие, GW241110, произошло на расстоянии около 2,4 миллиарда световых лет, где столкнулись тела массой в восемь и семнадцать солнечных масс.

Изучение формы гравитационных волн показало тонкие искажения, вызванные вращением, и позволило напрямую проверить расчёты Эйнштейна. Полученные данные идеально совпали с моделью Керра, описывающей вращающиеся чёрные дыры. Кроме того, результаты указывают на существование так называемых чёрных дыр второго поколения - образовавшихся в результате предыдущих слияний.

Фактически, спустя 110 лет после публикации теории, космос подтвердил гениальную догадку, которую невозможно было доказать средствами начала XX века.