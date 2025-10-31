В Египте разгораются споры об истории открытия усыпальницы Тутанхамона

В Египте разгорелась дискуссия вокруг одного из самых знаменитых археологических открытий ХХ века. 84-летний житель Луксора Нуби Хусейн Абдель-Расул заявил, что гробницу Тутанхамона в 1922 году на самом деле обнаружил не британец Говард Картер, а его отец - местный подросток-пастух.

По словам Абдель-Расула, его отец был всего 12-летним мальчиком, когда вместе с экспедицией Картера работал на западном берегу Луксора. Якобы именно он заметил, что кувшин с водой, оставленный на земле, скатился и упёрся в камень. Подняв его, мальчик увидел первые ступени лестницы, ведущей в усыпальницу фараона.

"Мы гордимся тем, что он сделал для Египта и всего мира. Туристы до сих пор приходят в наш дом, чтобы увидеть его фотографии и услышать историю из первых уст", - заявил Абдель-Расул в эфире канала Extra News.

В качестве подтверждения он показал редкий снимок отца с ожерельем из сокровищ гробницы. Кроме того, в Каирском музее уже оформлен специальный стенд, посвящённый его роли в тех событиях.

Однако официально первооткрывателем остаётся Говард Картер - руководитель раскопок в Долине царей, человек, который документировал находку, организовал её консервацию и провёл многолетний анализ артефактов. Именно он представил миру нетронутую усыпальницу юного фараона и прославился как один из крупнейших египтологов своего времени.

Историки отмечают: участие местных жителей и проводников в археологических открытиях действительно часто недооценивалось или не фиксировалось в официальных отчётах. Но изменить статус "первооткрывателя" можно только при наличии чётких документальных доказательств.

Пока таких доказательств нет - но обсуждение уже стало громким и, вероятно, повлечёт за собой пересмотр роли местных жителей в археологии колониальной эпохи.