В Акрополе на Юкатане найдена "капсула времени" легендарного правителя майя

В археологическом комплексе Эк-Балам на востоке мексиканского Юкатана обнаружена подземная камера, оказавшаяся своеобразным посланием из VIII века. На каменной плите внутри нее сохранилось имя правителя Укит Кан Лек Тука - фигуры, стоявшей за стремительным расцветом города в эпоху классической цивилизации майя.

© Российская Газета

Работы на территории так называемого Акрополя начались еще в 2022 году. Этот массивный ансамбль находился на приподнятом плато в самом центре города и давно предполагался как резиденция элиты. Новая находка впервые дает прямое подтверждение этому предположению.

В камере археологи нашли плиту длиной около 77 сантиметров. Ее поверхность была покрыта искусственным слоем, на котором черной краской древние мастера изобразили божество Кавиила - покровителя молний, плодородия и земной власти. Рядом находилась надпись, частично сохранившаяся, но достаточная для дешифровки. Специалист по письменности майя Дэвид Стюарт установил, что текст посвящен ритуальному "закрытию" помещения с подношениями богам и датирован 18 сентября 782 года.

Фактически это была капсула времени, созданная по воле правителя и его окружения. Сама надпись символически "запечатывала" пространство и фиксировала связь царской власти с богами и землей. Тот факт, что упоминание имени правителя обнаружено именно в Акрополе, подтверждает, что комплекс действительно служил дворцом Укит Кан Лек Тука - правителя, который превратил Эк-Балам в один из самых значимых центров региона.