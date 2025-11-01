Откуда в Евразию пришли первые люди

Исследователи все активнее обсуждают, где именно возник современный человек и каким путем он покинул Африку. Большинство гипотез указывает на Восточную Африку как точку старта миграции около 60–40 тысяч лет назад. Однако в новой обзорной работе, вышедшей в Transactions of the Royal Society of South Africa, группа ученых-антропологов предполагает иной сценарий: отправной точкой могло стать побережье Южной Африки.

© Телеканал «Наука»

Как пишет Сonversation, авторы считают, что предки Homo sapiens начали покидать южное побережье Капской провинции примерно 70 тысяч лет назад, двигаясь вдоль восточноафриканского побережья и выйдя за пределы континента 40–50 тысяч лет назад. На гипотезу указывают совокупные данные: география, климат, археологические находки, морские ресурсы, генетика и культурно-технологический уровень людей того времени.

Юг Африки как колыбель сложного поведения

Пещерные комплексы Бломбос, Класис-Ривер, Пиннакл-Пойнт содержат лучшую в мире летопись эволюции человеческого поведения за последние 162 тысячи лет. Здесь обнаружены:

раннее использование морепродуктов как стабильного источника пищи (≈162 тыс. лет назад);

первые свидетельства «рецептов» и приготовления пищи (≈82 тыс. лет);

пигменты и гравировки — древнейшие объекты искусства (100–73 тыс. лет);

миниатюрные каменные лезвия и термическая обработка камня (≈71 тыс. лет);

ранняя технология производства костяных орудий и, возможно, одежды (≈100 тыс. лет);

древнейшие следы использования палок;

палеоискусство в виде гравюр охрой;

украшения, датируемые временем в 100 000–85 000 лет назад

Морские ресурсы обеспечивали выживание даже в периоды глобального похолодания и после извержения вулкана Тоба 74 тыс. лет назад, когда многие другие популяции оказались под угрозой. Это давало южноафриканским Homo sapiens значительное преимущество.

Климат, конкуренция и выбор маршрута

Во время ледниковых периодов уровень моря снижался, а у берегов Южной Африки открывалась обширная прибрежная равнина с богатой экосистемой. Но рост населения, конкуренция за пещерные убежища и межгрупповые конфликты могли подтолкнуть людей к переселению.

Авторы считают, что прибрежный маршрут был более безопасным и продуктивным, чем путь из глубин континента: теплый климат, пресная вода, морепродукты и меньшее количество опасных животных. При этом отсутствуют свидетельства существования развитых прибрежных культур на востоке Африки, которые могли бы остановить продвижение.

Первые шаги за пределы Африки

Около 60–65 тысяч лет назад уровень Красного моря был ниже на примерно на 100 м — переход на Аравийский полуостров становился намного проще. Далее мигранты могли относительно быстро распространиться по Азии и затем по всему миру.

Авторы приходят к выводу: южное побережье Капской провинции было одним из ключевых центров формирования современного человека и могло стать исходной точкой глобальной миграции Homo sapiens. В этих условиях наши предки получили все необходимое — ресурсы, технологии и когнитивные навыки — чтобы начать великое путешествие по планете.