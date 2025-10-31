Теоретическая физика уперлась в пределы вычислимости

Ученые утверждают, что человеческое понимание реальности не сводится к набору вычислительных операций. Компьютер способен выполнять инструкции шаг за шагом, как бы сложны они ни были. Однако существуют истины, которые не выводятся через последовательность логических действий. Такие утверждения нередко называют "гёделевскими" - отсылая к теореме математического логика Курта Гёделя, показавшего, что в любой достаточно мощной формальной системе неизбежно остаются утверждения, истинность которых нельзя доказать внутри неё самой.

В новом исследовании группа теоретиков попыталась применить эту идею к фундаментальной физике. Они проанализировали ограничения вычислительных моделей, используемых для описания квантовой гравитации - области, стремящейся объединить общую теорию относительности и квантовую механику.

По словам доктора Файзала, одного из авторов работы, существует граница, за которой вычислительные методы перестают быть достаточными.

"Мы показали, что невозможно описать все аспекты физической реальности, если опираться только на математические вычисления. Поэтому полностью завершённая, непротиворечивая "теория всего" не может быть получена только путем алгоритмических процедур", - поясняет Файзал.

Специалисты предполагают, что для объяснения мира может потребоваться иной тип знания - не сводящийся к пошаговому расчету, а включающий неформальное или интуитивное понимание. Иными словами, даже если Вселенная подчиняется законам, формулы могут быть лишь частью ответа.