Шимпанзе оказались более рациональны, чем считалось

Шимпанзе гораздо более рациональны, чем считалось раньше. Они, как и люди, способны пересматривать свои убеждения, когда появляются более веские доказательства. К такому выводу пришла международная группа ученых, опубликовавшая свое исследование в журнале Science.

© Телеканал «Наука»

Наблюдения проводили в заповеднике для шимпанзе на острове Нгамба в Уганде. Исследователи, среди которых были специалисты из Калифорнийского университета (США) и Утрехтского университета (Нидерланды), ставили перед животными простую, но показательную задачу.

Обезьянам предлагали две коробки, в одной из которых была спрятана еда. Сначала им давали слабую подсказку, намекающую на правильный выбор. А затем показывали новое, более убедительное доказательство, которое указывало на другую коробку. Оказалось, что шимпанзе часто меняли свое первоначальное решение, следуя за более весомым аргументом.

«Такая гибкость мышления часто встречается у четырехлетних детей. Было интересно показать, что шимпанзе тоже на это способны», — отметила научный сотрудник Калифорнийского университета Эмили Сэнфорд.

Чтобы убедиться, что в поведении обезьян нет простого инстинкта — например, реакции на самую свежую или самую яркую подсказку, — ученые провели тщательный анализ и использовали компьютерное моделирование. Оно подтвердило: решения шимпанзе соответствовали именно рациональной стратегии.

Это открытие опровергает старые представления о том, что способность формировать и менять убеждения на основе фактов — исключительная привилегия человека.

«Это исследование может помочь нам по-новому взглянуть на то, как мы подходим к раннему развитию или как мы моделируем мышление в системах искусственного интеллекта», — поделилась Сэнфорд.

Следующим этапом работы станет проведение аналогичных экспериментов с детьми в возрасте от двух до четырех лет. Ученые хотят сравнить, как малыши и шимпанзе пересматривают свои убеждения. В долгосрочной перспективе ученые надеются изучить и других приматов, чтобы составить сравнительную карту мыслительных способностей разных видов. Как отмечает Эмили Сэнфорд, главный вывод ее работы прост: животные способны на гораздо большее, чем мы часто думаем.