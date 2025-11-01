Российские ученые создали модель охлаждения «жидкого света»

В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали теоретическую модель, описывающую процесс охлаждения экзотической формы материи — «жидкого света». Эта субстанция представляет собой совокупность экситон-поляритонов — квазичастиц, сочетающих свойства электронов и частиц света.

Ранее считалось, что подобные структуры существуют только при температурах, близких к абсолютному нулю. Однако несколько лет назад ученые обнаружили, что они могут формироваться и при комнатной температуре. Это открыло перспективы для создания фотонных чипов и оптических вычислительных систем.

Новая модель позволяет точно рассчитывать, как поляритоны теряют энергию и переходят на низкие энергетические уровни при охлаждении. Физики модифицировали уравнение квантового состояния, добавив слагаемое, описывающее перераспределение энергии без потери частиц.

Разработка поможет точнее проектировать поляритонные лазеры и спин-оптические устройства для управления когерентностью света. Это важно для развития современных квантовых технологий и создания систем, где информация передается с помощью света.