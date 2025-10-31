Найдено самое горячее геотермальное месторождение мира

Стартап Mazama Energy пробурил самую горячую геотермальную скважину в мире с температурой 331°C в Орегоне. Об этом сообщает techcrunch.com.

Скважина обладает потенциалом производить 5 гигаватт электроэнергии, что достаточно для обеспечения энергией тысяч домов. Компания планирует бурение скважин с более высокой температурой до 400°C, что позволит увеличить выработку электроэнергии до 25 мегаватт. Это будет вдвое-втрое больше, чем у конкурентов.

Современные технологии геотермальной энергии позволяют бурить скважины на большую глубину, обеспечивая стабильное тепловое излучение без выброса углекислого газа. Компания Mazama Energy добилась значительного снижения водопотребления на 75%, что делает ее проекты не только экологически чистыми, но и экономически выгодными.

Геотермальная энергия может значительно снизить энергетические потребности США и ускорить переход к возобновляемым источникам. Винод Косла, венчурный инвестор, считает, что к середине века она способна заменить уголь и газ.