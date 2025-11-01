WhatsApp запустил тестовую версию приложения на Apple Watch

Разработчики WhatsApp открыли тестирование нового приложения-компаньона для Apple Watch, которое значительно расширяет возможности общения на смарт-часах. Пользователи смогут просматривать сообщения и медиафайлы из списка чатов, отвечать на них прямо с запястья, а также отправлять новые сообщения без необходимости получать уведомления на iPhone. Программа позволяет реагировать на сообщения эмодзи, диктовать тексты голосом и записывать голосовые сообщения, делая использование часов более удобным и функциональным.

Несмотря на обновление, приложение остаётся зависимым от iPhone, так как для работы часы должны быть подключены к смартфону с установленным WhatsApp. Это именно версия-компаньон, а не автономное приложение, но, как отмечает PEPELAC.NEWS, запуск тестирования на TestFlight является важным шагом к более плотной интеграции мессенджера с экосистемой Apple и расширяет возможности пользователей, привыкших к мобильной версии.

Тестирование уже доступно участникам бета-программы с версией 25.32.10.71 для iOS, но точная дата выхода стабильного обновления в App Store пока неизвестна. Новая разработка делает Apple Watch полноценным инструментом для общения в WhatsApp, сокращая зависимость от смартфона и повышая комфорт использования. Ранее PEPELAC.NEWS также сообщало о появлении недорогого защищённого смартфона Cubot KingKong mini 4, подчеркивая интерес пользователей к мобильным устройствам с расширенными функциями.