Создан оптический чип, который «думает» на скорости света

Команде инженеров из Университета Цинхуа удалось создать оптический вычислительный модуль OFE2, который извлекает признаки из данных со скоростью 12,5 ГГц. Об этом сообщает spie.org.

Устройство применяет дифракционный оператор для выполнения математических вычислений с использованием световых волн вместо электрических сигналов. OFE2 успешно преодолевает барьер в 10 гигагерц и обеспечивает минимальные задержки, а также высокую энергоэффективность.

Для обеспечения устойчивости когерентного света при высоких скоростях в кристалл интегрированы делители мощности и линии задержки. Эти элементы синхронизируют фазовые флуктуации в оптоволокне, что способствует стабильности оптических вычислений.

ОФЕ2 выполняет операцию матричного умножения за 250,5 пикосекунд и обладает общей задержкой в 82,2 наносекунды. Это на 12 наносекунд быстрее, чем у цифровых схем на FPGA. Энергоэффективность устройства достигает 2,06 трлн операций в секунду на ватт.

Данное устройство эффективно применялось для обработки изображений, улучшения точности классификации рукописных цифр и сегментации органов на компьютерных томограммах. В сфере финансового анализа OFE2 генерировал торговые сигналы для операций с золотом, что обеспечивало стабильную доходность.

В будущем подобные системы могут разгрузить электронные нейросети, выполняя ресурсоёмкие задачи в оптическом домене, что особенно важно для задач с критическим временем реакции, таких как медицинская диагностика и высокочастотная торговля.