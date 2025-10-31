Samsung Fold7 победил в сравнительном тесте складных смартфонов

На YouTube-канале Versus сравнили по характеристикам и в реальных условиях Pixel 10 Pro Fold, Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5, а затем выбрали из них лучший.

Google Pixel 10 Pro Fold имеет самый толстый корпус среди Galaxy Z Fold7 и Honor Magic V5. С другой стороны, он также самый прочный из всех и является первым складным смартфоном с защитой по стандарту IP68.

С внешней стороны у Pixel установлен дисплей с 6,4-дюймовой OLED-матрицей, у Galaxy - с 6,5-дюймовой LTPO AMOLED-матрицей, у Honor - с 6,43-дюймовой AMOLED-матрицей с поддержкой LTPO. Частота обновления экрана во всех случаях 120 Гц. Что касается внутренних дисплеев, то у Samsung и Pixel они по 8", в то время как у Honor - 7,95". Все они также поддерживают LTPO. Самым ярким по итогам тестирования оказался Pixel, а самым тусклым - Honor.

С точки зрения звучания лучшим был вновь Pixel. У него выше громкость и более мощные басы.

По части камер Galaxy выдаёт самые стабильные результаты из всех, а вот с зумированием лучше остальных справляется Honor. Pixel же делает действительно качественные снимки только при хороших условиях освещения. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Pixel 10 Pro Fold работает на процессоре Tensor G5, Galaxy Z Fold7 - на Snapdragon 8 Elite для Galaxy, а Honor Magic V5 - на Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти у Pixel доступно только 16 ГБ, а у Galaxy и Honor есть выбор между 12 и 16 ГБ. Что касается внутреннего хранилища, то оно может быть на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Результаты тестирования в играх и бенчмарках - выше на скриншотах.

Ёмкость аккумулятора у Pixel составляет 5015 мАч, у Galaxy - 4400 мАч, у Honor - 5820 мА*ч. При этом первый поддерживает проводную зарядку на 30 Вт, второй - на 25 Вт, третий - на 66 Вт. Что касается беспроводных, то у Samsung и Pixel они на 15 Вт, а у Honor - на 50 Вт. Поддержка реверсивной проводной зарядки есть у всех, а беспроводной - только у Samsung и Honor.

До 100% по проводу Pixel заряжается от 25-ваттного блока питания за 1 час 29 минут, Samsung от 23-ваттного - за 1 час 25 минут, Honor от 52-ваттного - за 46 минут.

Вывод

В целом лучшее устройство из протестированных - это Samsung Galaxy Z Fold7. Вы получите отличные производительность и экраны, а также надёжные камеры. При этом у него довольно слабые динамики и высокая цена. Ещё один достойный вариант - Honor Magic V5. У него хорошая производительность, ёмкий аккумулятор, но он не ощущается премиальным смартфоном. У Pixel 10 Pro Fold оказались худшие камеры и плохая оптимизация, несмотря на прочный корпус и полноценную защиту от пыли и влаги.