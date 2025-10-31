Разработан первый судовой двигатель на 100%-ном метаноле

Компания Rolls-Royce представила революционную разработку в морской индустрии — первый в мире высокоскоростной судовой двигатель, работающий исключительно на метаноле. Этот шаг знаменует отказ от дизельных технологий в пользу экологичного топлива, способного обеспечить углеродно-нейтральную работу судов.

© Naukatv.ru

Переход на метанол потребовал фундаментальной переработки двигательной системы. Ключевые инженерные задачи включали, например, модернизацию системы сгорания, так как метанол не воспламеняется при температурах дизельного цикла, сообщает New Atlas.

Инженеры провели редизайн турбокомпрессорных систем для работы с новым топливом и создали принципиально новую систему управления двигателем. Также они разработали специализированную систему впрыска, поскольку метанол обладает низкими смазывающими свойствами.

Метанольный двигатель дает серьезные экологические преимущества:

Снижение выбросов оксидов серы на 99%

Углеродная нейтральность при использовании «зеленого» метанола

Серьезное сокращение выбросов оксидов азота и сажевых частиц

Биоразлагаемость и безопасность хранения

© Rolls-Royce

Разработка метанольного двигателя ведется в рамках проекта meOHmare при сотрудничестве с Woodward L'Orange и исследовательским центром WTZ Roßlau. Ожидается, что демонстрационная версия будет представлена в ближайшее время. Технически, вероятно, это будет адаптация существующей платформы mtu серии 4000, модифицированная для работы на чистом метаноле.

По словам экспертов, разработка знаменует важный этап в трансформации морского транспорта, который сегодня на 90% зависит от дизельного топлива и отвечает за 3% глобальных выбросов парниковых газов.