SpaceX получит от Пентагона контракт на $2 млрд

Компания SpaceX, контролируемая американским миллиардером Илоном Маском, получит $2 млрд на разработку спутников, которые смогут отслеживать ракеты и самолеты в рамках проекта президента США Дональда Трампа "Золотой купол". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, финансирование было включено в законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом в июле, но не был публично озвучен подрядчик. По словам источников, для проекта в конечном счете может быть задействовано до 600 спутников. Чиновники Министерства обороны США пока не заключили крупных контрактов для "Золотого купола", а в данный момент планируют расходы. В то же время источники WSJ сообщили, что контракт на $2 млрд на разработку спутников получит SpaceX.

В то же время представитель Пентагона пока что отказался комментировать информацию об участии SpaceX. Компания также не прокомментировала эти сведения.

28 января Трамп подписал указ о создании "Золотого купола". Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. По свидетельству экспертов, "Золотой купол" будет учитывать также угрозы со стороны гиперзвуковых систем. По словам главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Грегори Гийо, в возможности "Золотого купола" будут входить средства противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам и борьбы с воздушными целями и крылатыми ракетами.