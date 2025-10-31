Оценена возможность тотальной блокировки Telegram в России

Граждане продолжат общаться в «привычных» приложениях, несмотря на вводимые ограничения.

Ранее портал «Код Дурова» со ссылкой на собственные источники сообщил, что у новых пользователей возникают сложности с получением звонков и СМС-сообщений с кодами, необходимыми для регистрации в мессенджерах Telegram и WhatsApp*.

Это «выглядит как блокировка», «случайная» поломка маловероятна, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«По неформальным заявлениям операторов, кто-то распорядился о блокировке таких кодов и звонков. Неизвестно, кто это. Я не имею информации, кто и по какой причине решил блокировать и блокировка ли это, но, судя по действиям того же Telegram, выглядит это как осознанные блокировки. Потому что Telegram запустил механизмы для их обхода — это получение кода на почту, это возможность пользователям рассылать со своих номеров авторизационные смс для других пользователей и при этом получать за это подписку Premium бесплатно. Выглядит это всё как блокировка, а не что-то другое. То есть это не то, что случайно всё поломалось. С технической точки зрения мы видели попытки блокировки Telegram в 2012 году. В конечном итоге аудитория мессенджера выросла, заблокировать его не получилось. Технически ситуация вряд ли изменилась. Заблокировать тотально вряд ли возможно. То есть пользователи будут пользоваться привычным сервисом и раздражаться от того, что кто-то привычную жизнь для них пытается сломать».

Официальных комментариев от российских операторов о причинах сбоя пока не поступало.

*Мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.