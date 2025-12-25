Почему на дне океана пропадают зомби-черви?

Глубоко под поверхностью океана, на скелетах мертвых китов, обитают «зомби-черви» — падальщики Osedax, питающиеся китовыми костями. Они играют важнейшую роль в глубоководной экосистеме, но океанологи бьют тревогу, потому что их становится все меньше. Портал popsci.com рассказал, почему это плохо.

© Wikipedia

Черви Osedax впервые были открыты в 2002 году. Они могут вырастать от 2,5 до 7,5 см в длину, а их семейство насчитывает 26 известных науке видов, которые считаются инженерами своей экосистемы.

Несмотря на то, что у этих червей нет рта, ануса или пищеварительного тракта, их корни просверливают кости крупных морских животных, таких как киты. После этого они через кожу выделяют кислоту, растворяющую костную ткань, и пожирают питательные вещества — жир и протеины. Их, в свою очередь, переваривают симбиотические бактерии, живущие на телах червей. Правда, ученые по-прежнему не знают, как именно Osedax получают нутриенты от бактерий — вероятно, они совершают обмен при помощи какого-то неизвестного механизма.

Но есть одна проблема. На протяжении 10 лет Фабио де Лео, сотрудник Университета Виктории, изучал кости горбатых китов неподалеку от побережья Британской Колумбии — и не нашел червей Osedax. Они ни разу не попали на снимки камер высокого разрешения, не произошло ни одного случая колонизации костей червями. Подобное в научных кругах называют негативным результатом — он сигнализирует, что что-то не так.

По мнению де Лео, в исчезновении Osedax может быть замешана низкая концентрация кислорода. Он наблюдал за костями, находившимися глубоко под поверхностью Тихого океана, в регионе под названием каньон Баркли. Данная зона низкого содержания кислорода залегает на маршруте миграции горбатых и серых китов, путешествующих между Гавайями и Аляской. Киты, умирающие на этом пути от естественных причин или человеческого вмешательства, идут ко дну. А разлагающийся труп животного создает вокруг себя особую экосистему, подпитывающую подводных падальщиков.

Отсутствие червей-зомби на этих костях может означать, что расширение зон минимального кислорода в северо-восточной части Тихого океана нарушает функционирование подобных экосистем. Предварительные данные наблюдений за другими точками показывают, что Osedax могут пострадать и в других регионах.

Если эти «пожиратели костей» перестанут выполнять свою экологическую роль, другие виды могут потерять способность селиться в районах мертвых китов и добывать питательные вещества. Де Лео сравнивает такие экосистемы с «трамплинами» для червей и многих других видов, специализирующихся на китовых костях. Взрослые Osedax обычно вырастают на костях, а их личинки распространяются на большие дистанции и заселяют другие экосистемы в радиусе сотен километров.

Другими словами, Osedax могут находиться под угрозой вымирания. Если связь между этими экосистемами прервется, то разнообразие вида может пострадать на региональном уровне. Помимо этого, двустворчатые вида Xylophaga тоже подвержены стрессу от низкого уровня кислорода: эти моллюски зарываются в затонувшую древесину и помогают разлагать материал.