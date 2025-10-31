Ученые обнаружили почти 30 000 организмов, обитающих на дне океана

Учеными задокументировано почти 30 000 организмов, обитающих на дне океана
Ученые погрузились на дно океана, чтобы изучить обитающих там жителей. За время экспедиции «Огненное кольцо» ученые совершили шесть погружений на глубину 6939-9775 метров в трех субдукционных структурах: желобах Японском, Рюкю и Идзу-Огасавара.
В результате ученые зафиксировали почти 30 тысяч организмов в хадальной зоне океана, говорится в материале Вiogeography.
Например, на глубине 9100 метров были обнаружены морские лилии, скопления глубоководных голотурий элпидий на глубине 7500 метров, а рыб псевдолипарисов на глубине 7300 метров.
