Джордж Мартин и другие писатели выиграли дело против ChatGPT

Федеральный суд Манхэттена вынес один из первых вердиктов по делу о неправомерном использовании нейросетей. Коллективный иск против ChatGPT подали Джордж Мартин («Песнь льда и огня»), Майкл Шейбон («Лунный свет»), Та-Нехаси Коутс («Чёрная Пантера»), Джиа Толентино (Trick Mirror) и другие писатели.

© Чемпионат.com

Они обвинили создателей чат-бота в нарушении авторских прав после того, как ИИ смог объяснить сюжет их произведений и предположить события в будущих книгах, хотя сами авторы не давали на разрешения на обучение языковых моделей.

Старший судья Сидни Стейн постановил, что ChatGPT действительно нарушает авторские права писателей. Это значит, что Джордж Мартин и другие авторы могут подать конкретные иски к нейросети и с большой долей вероятности выиграть дело.

Жюри присяжных могло бы установить, что предположительно нарушающие права результаты в поиске ChatGPT в значительной степени схожи с работами истцов.

После вынесения судебного вердикта в OpenAI и её партнёре Microsoft пока не комментировали ситуацию. Ранее суд Нью-Йорка уже отклонил ходатайство об отклонении иска от разработчиков ChatGPT.