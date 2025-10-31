ИИ Claude помог семье в США сэкономить $162 тысячи

Житель США Мэтт Розенберг рассказал в соцсети Threads, как его семья уменьшила медицинские расходы почти в шесть раз с помощью искусственного интеллекта. Для анализа и оспаривания выставленного больницей счета они использовали чат-бота Claude компании Anthropic.

После неудачного лечения почившего родственника Розенберга, который провел в больнице всего четыре часа, им выставили счет на $195 тыс. (около 15,7 млн руб.). Медицинская страховка у родственника закончилась за два месяца до госпитализации.

Семья запросила расшифровку услуг по кодам CPT, которые используются в США для обозначения медицинских и диагностических процедур. Разобраться в сложной структуре начислений помог Claude. ИИ-помощник выявил, что некоторые коды дублируют оплату одних и тех же услуг и расходных материалов — больница фактически выставила несколько счетов за одну процедуру.

Кроме того, Claude обнаружил противоречия в применении правил медицинского биллинга. После того как семья указала на несоответствия и выразила готовность обратиться в суд, клиника предложила урегулировать вопрос, снизив сумму до $33 тыс. (около 2,6 млн руб.).

Подписка на Claude стоит $20 в месяц. По подсчетам Розенберга, экономия, достигнутая благодаря ИИ, эквивалентна стоимости 658 лет использования сервиса.